Homem agride mulher com mordida e socos e acaba preso pela Polícia Militar

Homem de 34 anos foi preso pela Polícia Militar nesta madrugada em Aquidauana, depois agredir a esposa de 40 anos com um mordida e com socos. À PM, ele alegou que apenas revidou a supostas agressões cometidas pela vítima após discussão.

De acordo com o boletim de ocorrência, tudo aconteceu em residência localizada na Aldeia Urbana Tico Lipu. A vítima relatou que o homem chegou e a agrediu com uma mordida no lábio e em seguida a esmurrou, deixando lesões.

Ele, por sua vez, alegou que durante desentendimento, a mulher tentou enganá-lo e ele revidou. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica.