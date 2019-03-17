Homem agride mulher com mordida e socos e acaba preso pela Polícia Militar

Policial
Tudo aconteceu em residência localizada na Aldeia Urbana Tico Lipu
Homem de 34 anos foi preso pela Polícia Militar nesta madrugada em Aquidauana, depois agredir a esposa de 40 anos com um mordida e com socos. À PM, ele alegou que apenas revidou a supostas agressões cometidas pela vítima após discussão.
De acordo com o boletim de ocorrência, tudo aconteceu em residência localizada na Aldeia Urbana Tico Lipu. A vítima relatou que o homem chegou e a agrediu com uma mordida no lábio e em seguida a esmurrou, deixando lesões.
Ele, por sua vez, alegou que durante desentendimento, a mulher tentou enganá-lo e ele revidou. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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