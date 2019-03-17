Pedreiro persegue mulher, a derruba e a mata com machadinha

A vendedora Edinalva Ferreira Melgaço, de 34 anos, foi assassinada de forma cruel pelo marido, o pedreiro José Cláudio Neres de Melo, de 39 anos, na madrugada deste domingo, no centro de Costa Rica. O homem estava de carro, derrubou a vítima da moto e na sequência a golpeou várias vezes com uma machadinha na cabeça. O filho dela, de 15 anos, presenciou toda a ação.

De acordo com o site MS Todo Dia, a vendedora seguia na moto com garoto pela Avenida José Ferreira da Costa, quando na frente de uma pizzaria foi alcançada pelo autor que se aproximou em um automóvel Ford Ka e a atingiu, provocando queda. Em seguida, o homem desceu do carro e começou a atacá-la com a machadinha.

A vítima tentou se defender e correu para o interior do estabelecimento, onde foi golpeada na cabeça até a morte. O homem fugiu, mas foi localizado pela PM. Ele confessou o crime de feminicídio e disse que momentos antes, havia deixado o filho na casa da avó materna e, no retorno, encontrou com a mulher na moto perto da pizzaria e a fechou. Testemunhas alegam que a vítima tentava a separação, mas ele não aceitava.