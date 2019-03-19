Ex-namorado e mais 3 embriagaram e estupraram menina por 12 horas em Aquidauana

A menina de 14 anos vítima de estupro coletivo ocorrido em residência na aldeia Ipegue, distrito de Taunay, em Aquidauana, foi violentada por quatro homens, entre eles um ex-namorado dela.

A violência teve início por volta das 22 horas de domingo, depois que a vítima foi embriagada e entorpecida com maconha pelos agressores, e só terminou perto das 10 horas da manhã de ontem, quando o pai conseguiu localizá-la.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos foram identificados apenas como D.F. da S., de 24 anos, L.H.B., de 18 anos, I.F. da S. de 21 anos, e E.O.F. de 20 anos e ex-namorado da vítima. O grupo se revezou nos abusos noite adentro, se aproveitando de que a jovem estava desacordada.

Eles foram presos em ação conjunta entre Polícia Militar e a Polícia Civil, e serão encaminhados para audiência de custódia, ocasião em que o juiz vai analisar as circunstâncias da prisão. A garota foi submetida a exame de corpo de delito que constatou, inclusive, ferimentos em razão do estupro.

O CRIME

Conforme já noticiado, a Polícia Militar foi chamada pelo pai da vítima, depois que a adolescente desapareceu. Ele só a encontrou depois que um morador disse que, a menina estava na casa de um dos suspeitos.

No local, ele encontrou a filha chorando e se queixando de dores abdominais, pois teria sido estuprada. À polícia a adolescente detalhou que a convite de um dos envolvidos, foi até a residência para tomar tereré, mas no local acabou ingerindo bebida alcoólica e eles a teriam obrigado a fumar maconha.

A vítima então teria perdido a consciência e em seguida sido trancada em um quarto onde foi estuprada pelos quatros homens. Com base nas informações os policiais saíram em buscas pela aldeia e localizaram dois dos suspeitos. Eles ainda teriam tentado fugir em meio a um matagal, mas foram detidos e admitiram o crime.

Ontem, a Polícia Civil capturou os outros dois envolvidos. Eles foram identificados como um jovem de 21 e outro de 20 anos. Na delegacia, um confessou o crime, porém o outro envolvido negou qualquer envolvimento com o caso.