Homem é preso por estuprar e engravidar menina de 11 anos

Homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil na tarde de ontem, em Ladário, por estuprar e engravidar uma menina de 11 anos. Durante cumprimento de mandado expedido pela 2ª Vara Criminal, investigadores o localizaram no centro da cidade vizinha de Corumbá. Conforme apurado, a família da vítima permitia que ela se relacionasse com o homem e, inclusive, morasse com ele.

Conforme divulgado pela assessoria de imprensa da polícia, no dia 14 de agosto de 2018, foi registrado boletim de ocorrência de estupro de vulnerável, relatando que a vítima ficou grávida. A vítima e testemunhas foram ouvidas e o homem acabou indiciado pelo delegado Rodrigo Blonkowski, responsável pelo inquérito. Segundo ele, estavam presentes indícios de autoria e materialidade.

A polícia representou pela prisão preventiva no dia 16 de agosto, mas foi negada pelo judiciário após Manifestação do Ministério Público Estadual. No entanto, o homem desrespeitou algumas ordens judiciais e chegou a ser visto na maternidade junto com a vítima e estava morando com ela, conforme relatório de acompanhamento psicossocial. Por este motivo, a prisão acabou decretada.

O delegado disse que os pais devem prevenir abusos. “Casos como este, infelizmente, ocorrem com frequência na região. O inquérito se encontra em fase de conclusão, podendo resultar inclusive na responsabilização dos pais da adolescente. A Polícia Civil, Conselho Tutelar e Creas estão atentos e cada vez mais afinados, buscando reprimir a exploração sexual de crianças e adolescentes”.