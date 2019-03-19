Polícia Militar apreende pneus contrabandeados durante abordagem no distrito de Boqueirão

Às 13h30 de ontem (18), uma guarnição de serviço da Polícia Militar, ao realizar policiamento ostensivo e preventivo no distrito de Boqueirão, abordou um veículo Chevrolet S10, com placas de Anastácio.

Durante a busca veicular, os policiais localizaram quatro pneus novos, na carroceria da caminhonete e, ainda, perceberam que o veículo estava com os quatro pneus e mais o estepe, todos novos e de origem estrangeira.

Ao ser questionado sobre a origem e a documentação de regularidade fiscal dos pneus, o condutor relatou que recebeu os produtos como forma pagamento, na cidade de Bela Vista e que não possuía a documentação necessária.

Diante dos fatos, os pneus foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal, em Ponta Porã. O condutor e o veículo foram liberados, conforme legislação vigente.