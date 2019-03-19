Polícia Militar apreende pneus contrabandeados durante abordagem no distrito de Boqueirão

Flagrante
Às 13h30 de ontem (18), uma guarnição de serviço da Polícia Militar, ao realizar policiamento ostensivo e preventivo no distrito de Boqueirão, abordou um veículo Chevrolet S10, com placas de Anastácio.
Durante a busca veicular, os policiais localizaram quatro pneus novos, na carroceria da caminhonete e, ainda, perceberam que o veículo estava com os quatro pneus e mais o estepe, todos novos e de origem estrangeira.
Ao ser questionado sobre a origem e a documentação de regularidade fiscal dos pneus, o condutor relatou que recebeu os produtos como forma pagamento, na cidade de Bela Vista e que não possuía a documentação necessária.
Diante dos fatos, os pneus foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal, em Ponta Porã. O condutor e o veículo foram liberados, conforme legislação vigente.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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