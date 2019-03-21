PMA captura dois jacarés flagrados na zona urbana de Coxim

Policiais Militares Ambientais de Coxim capturaram ontem (20) dois jacarés no perímetro urbano da cidade. Um animal, medindo aproximadamente 1,6 metros estava em uma Policlínica, localizada no bairro Vila Santana.

O outro, medindo cerca de 2 metros estava em uma residência no bairro Santo André. A PMA capturou os animais e, como eles não apresentavam ferimentos, realizou a soltura no rio Taquari, distante da cidade.