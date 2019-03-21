PMA captura dois jacarés flagrados na zona urbana de Coxim

Região
Animais foram devolvidos à natureza
Policiais Militares Ambientais de Coxim capturaram ontem (20) dois jacarés no perímetro urbano da cidade. Um animal, medindo aproximadamente 1,6 metros estava em uma Policlínica, localizada no bairro Vila Santana.
O outro, medindo cerca de 2 metros estava em uma residência no bairro Santo André. A PMA capturou os animais e, como eles não apresentavam ferimentos, realizou a soltura no rio Taquari, distante da cidade.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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