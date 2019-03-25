Polícia Militar prende mulher que, durante visita, tentou entrar com drogas no Estabelecimento Penal de Aquidauana

Às 11 horas de ontem (24.03), a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana prendeu uma mulher que, durante visita, tentou entrar com droga no Estabelecimento Penal de Aquidauana. A ação ainda levou a prisão de outra mulher e um homem, ambos residentes na mesma casa que a autora, por portarem um simulacro de arma de fogo e outras porções de drogas escondidos.

Tudo teve início após o contato feito pelos integrantes do Sistema Prisional de Aquidauana a Central de Operações 190 da Polícia Militar, informando que um agente, durante a “busca pessoal” (revista), encontrou uma porção de cocaína escondida por baixo das vestes de uma mulher de 24 anos de idade.

Já no local, os policiais militares receberam da autora, a informação de que a droga era pra ser entregue ao seu esposo, interno daquele Estabelecimento, e que outras drogas estariam escondidas em um dos cômodos de sua residência, localizada na Vila Umbelina, em Anastácio.

Com essas novas informações, a guarnição de serviço foi até o local citado pela autora, lá encontrando uma mulher de 23 e um homem de 24 anos de idade. No interior do quarto do jovem foi encontrado 03 (três) porções de maconha, uma réplica de arma de fogo e 03 (três) celulares sem procedência. Contra ele ainda havia um “mandado de prisão”, expedido pela Justiça.

Diante dos fatos, as pessoas envolvidas foram presas, sendo ambos encaminhados a Delegacia de Polícia para as providências necessárias.