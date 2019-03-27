Mecânicos morrem atingidos por caminhão na BR-060, em Nioaque

Região
Vítimas trabalhavam sob o veículo que estava parado e foi atingido por outro
Dois mecânicos identificados como Julio Cesar da Silva Weis e Ederaldo Barbosa Marques morreram em acidente de trânsito entre dois caminhões ocorrido na noite de ontem, na rodovia BR-060, próximo à Fazenda Sete Ouro, entre os municípios de Nioaque e Sidrolândia.
De acordo com o site Nioaque Online, eles estavam sob um caminhão carregado de soja que estava parado na via, que não tem acostamento, quando o veículo foi atingido na traseira por um caminhão boiadeiro e passou sobre os dois que não resistiram aos ferimentos.
A Polícia Rodoviária Federal, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas chegando ao local as vítimas já estavam mortas. Ainda não foram divulgadas as causas do acidente. Os motoristas dos caminhões não se feriram. O caso é investigado pela polícia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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