Mecânicos morrem atingidos por caminhão na BR-060, em Nioaque

Dois mecânicos identificados como Julio Cesar da Silva Weis e Ederaldo Barbosa Marques morreram em acidente de trânsito entre dois caminhões ocorrido na noite de ontem, na rodovia BR-060, próximo à Fazenda Sete Ouro, entre os municípios de Nioaque e Sidrolândia.

De acordo com o site Nioaque Online, eles estavam sob um caminhão carregado de soja que estava parado na via, que não tem acostamento, quando o veículo foi atingido na traseira por um caminhão boiadeiro e passou sobre os dois que não resistiram aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas chegando ao local as vítimas já estavam mortas. Ainda não foram divulgadas as causas do acidente. Os motoristas dos caminhões não se feriram. O caso é investigado pela polícia.