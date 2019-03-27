PRF prende 3 estrangeiros com veículos de luxo adulterados na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta quarta-feira, três homens com dois veículos adulterados com placas bolivianas.

Durante fiscalização de rotina, no km 780 da BR-262, em Corumbá, a equipe PRF abordou dois veículos de luxo com placas da Bolívia e ocupantes estrangeiros. Após notar inconsistência das informações fornecidas pelos abordados, os agentes realizaram uma vistoria nos sinais de identificação dos automóveis, momento em que foram averiguados diversos sinais de adulteração em ambos os veículos.

Os dois ocupantes da Toyota/Hilux, de 43 e 19 anos, eram bolivianos e assumiram que sabiam das adulterações presentes no veículo, que a caminhonete foi comprada em Puerto Suares, Bolívia, pelo quantia de U$ 8.000,00 (oito mil dólares).

O terceiro homem, de 35 anos, também era boliviano e conduzia um sedã Toyota/Corolla, ele informou que pagou R$25 mil pelo carro em Puerto Quijarro, na Bolívia.

Os veículos foram apreendidos e os três estrangeiros foram conduzidos à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.