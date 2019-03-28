Jovem é espancado por vizinho ao soltar rojão para espantar gatos em Aquidauana

Jovem de 25 anos foi espancado pelo vizinho, de 56 anos, depois de soltar um rojão para espantar gatos na manhã desta quinta-feira, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. A vítima levou até mesmo pauladas e foi socorrida com uma fratura na costela.

Conforme boletim de ocorrência, os dois moram em casas separadas, mas no mesmo quintal. Como o local amanheceu repleto de gatos, a vítima soltou um rojão para assustá-los, no início da manhã. Logo em seguida, o autor das agressões se levantou.

Segundo a vítima, o homem veio em sua direção, bastante enfurecido, e passou a atacá-lo com chutes, socos e pauladas. Após as agressões, o vizinho fugiu e a vítima, com dores abdominais e na cabeça, procurou atendimento médico e em seguida denunciou o caso à polícia.