Jovem é espancado por vizinho ao soltar rojão para espantar gatos em Aquidauana

Aquidauana
Vítima procurou atendimento médico e sofreu fratura na costela
Jovem de 25 anos foi espancado pelo vizinho, de 56 anos, depois de soltar um rojão para espantar gatos na manhã desta quinta-feira, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. A vítima levou até mesmo pauladas e foi socorrida com uma fratura na costela.
Conforme boletim de ocorrência, os dois moram em casas separadas, mas no mesmo quintal. Como o local amanheceu repleto de gatos, a vítima soltou um rojão para assustá-los, no início da manhã. Logo em seguida, o autor das agressões se levantou.
Segundo a vítima, o homem veio em sua direção, bastante enfurecido, e passou a atacá-lo com chutes, socos e pauladas. Após as agressões, o vizinho fugiu e a vítima, com dores abdominais e na cabeça, procurou atendimento médico e em seguida denunciou o caso à polícia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS