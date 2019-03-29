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Aquidauana

PMs de Aquidauana agem com precisão e evitam suicídio de homem que iria se jogar em rio

Vítima queria se jogar no rio Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 29/03/2019 às 14:19

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Ontem (28), duas policiais militares lotadas no 7º Batalhão de Polícia Militar, em Aquidauana, tiveram um dia de serviço gratificante. Tudo por conta da precisa atuação da dupla em evitar o suicídio de um homem que tentava se atirar nas águas do rio Aquidauana.

O fato ocorreu na Ponte Antônio Trindade, popularmente chamada de “Ponte Nova”, por volta das 18h30min, quando a Cabo Rosemeire e a Cabo Rozângela, retornavam de um evento promovido pela Polícia Militar e viram um homem de 28 anos de idade ameaçando jogar-se da ponte que liga Aquidauana ao município de Anastácio.

Certas do dever e do juramento feito ao ingressarem na Instituição, que é o de promover a paz e salvaguardar a vida e a incolumidade das pessoas, as profissionais imediatamente pararam no local e iniciaram uma conversa com o homem que, sentado na beirada da estrutura externa da ponte, apresentava visíveis sinais de que intentaria contra a própria vida.

Depois de meia hora de atendimento, junto a outras pessoas que se aproximaram, as policiais militares conseguiram acalmá-lo e desmotivá-lo de sua triste ação. Passado o perigo maior, ambas fizeram contato com o Corpo de Bombeiros para o encaminhamento a uma Unidade de Saúde.

 

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