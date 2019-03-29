PMs de Aquidauana agem com precisão e evitam suicídio de homem que iria se jogar em rio

Aquidauana
Vítima queria se jogar no rio Aquidauana
Ontem (28), duas policiais militares lotadas no 7º Batalhão de Polícia Militar, em Aquidauana, tiveram um dia de serviço gratificante. Tudo por conta da precisa atuação da dupla em evitar o suicídio de um homem que tentava se atirar nas águas do rio Aquidauana.
O fato ocorreu na Ponte Antônio Trindade, popularmente chamada de “Ponte Nova”, por volta das 18h30min, quando a Cabo Rosemeire e a Cabo Rozângela, retornavam de um evento promovido pela Polícia Militar e viram um homem de 28 anos de idade ameaçando jogar-se da ponte que liga Aquidauana ao município de Anastácio.
Certas do dever e do juramento feito ao ingressarem na Instituição, que é o de promover a paz e salvaguardar a vida e a incolumidade das pessoas, as profissionais imediatamente pararam no local e iniciaram uma conversa com o homem que, sentado na beirada da estrutura externa da ponte, apresentava visíveis sinais de que intentaria contra a própria vida.
Depois de meia hora de atendimento, junto a outras pessoas que se aproximaram, as policiais militares conseguiram acalmá-lo e desmotivá-lo de sua triste ação. Passado o perigo maior, ambas fizeram contato com o Corpo de Bombeiros para o encaminhamento a uma Unidade de Saúde.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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