Funcionário morre após ter a cabeça prensada em máquina em Dourados

Rosivaldo Pereira Alves, de 42 anos, funcionário de uma indústria de embalagens, localizada na Avenida Marcelino Pires, em Dourados, morreu na manhã desta segunda-feira (1°), por volta das 9 horas, após ter a cabeça prensada em uma máquina da empresa.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas chegando ao local, o homem já estava morto.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima estava manuseando uma máquina quando teve a cabeça esmagada. Ele sofreu esmagamento de crânio. Rosivaldo Pereira Alves, morador no Jardim Rasslem, deixa dois filhos e esposa.