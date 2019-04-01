Funcionário morre após ter a cabeça prensada em máquina em Dourados

Tragédia
Ele sofreu esmagamento de crânio e morreu no local
Rosivaldo Pereira Alves, de 42 anos, funcionário de uma indústria de embalagens, localizada na Avenida Marcelino Pires, em Dourados, morreu na manhã desta segunda-feira (1°), por volta das 9 horas, após ter a cabeça prensada em uma máquina da empresa.
Segundo informações, o Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas chegando ao local, o homem já estava morto.
O Corpo de Bombeiros informou que a vítima estava manuseando uma máquina quando teve a cabeça esmagada. Ele sofreu esmagamento de crânio. Rosivaldo Pereira Alves, morador no Jardim Rasslem, deixa dois filhos e esposa.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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