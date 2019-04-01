Homem é preso por agredir mulher em banheiro de conveniência

Bodoquena
Esta é a segunda vez que o autor é preso pela polícia de Bodoquena
Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante, na noite deste domingo (31), em Bodoquena, após agredir uma mulher em uma conveniência, no Centro.
De acordo com a equipe policial, comandada pelo sargento Francisco dos Santos e o soldado Rodolfo Bambil, por volta das 23h20, a atendente da conveniência informou a Central de Atendimento (190) uma agressão.
Ao chegar ao local, a equipe constatou que a vítima, de 41 anos, havia sido agredida e reclama de fortes dores no braço esquerdo. O homem foi preso em flagrante e a mulher encaminhada para o Hospital Francisco Sales.
Medicada, a mulher foi liberada e encaminhada para a delegacia para registro de boletim de ocorrência.
Esta é a segunda vez que o agressor é preso. No dia 9 de março, o comerciante foi preso em flagrante pela Polícia Militar pelos crimes de desacato, desobediência e exercício ilegal da profissão. Ele operava um estabelecimento comercial de forma irregular na Rua Assembleia de Deus, região central da cidade.
À época, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Com informações de Ricardo Flores, de Bodoquena
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