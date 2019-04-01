Homem que matou adolescente esganada se entrega à polícia

O jovem Paulo Eduardo dos Santos, de 18 anos, se entregou a polícia na tarde desta segunda-feira após assumir que matou a adolescente Jheniffer Cáceres de Oliveira, de 17 anos. Depois do crime, ele abandonou a vítima em uma casa onde moravam na Rua Minas Gerais, no Bairro Jandaia, em Sidrolândia.

Conforme apuração, hoje, três dias depois do crime, ele voltou ao local, enrolou o corpo da vítima em uma coberta e disse a proprietária do imóvel que se entregaria à polícia, mas voltou ao trabalho.

Ele se entregou após atender uma ligação de um dos integrantes da guarnição que esteve no local do crime. O jovem ainda relatou que o crime aconteceu depois de uma discussão com a vítima que era sua namorada.