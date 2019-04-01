Polícia prende homem que bateu em mulher com pedaço de madeira

Corumbá
Na noite deste domingo, em Corumbá, a equipe de trânsito Polícia Militar prendeu um homem que agridiu uma mulher com pedaço de madeira, na Rua Hermelinda Matarazzo, no Bairro Guaicurus.
O autor das agressões, de 33 anos, teria chegado em casa em visível estado de embriagues e, no momento em que a vítima, de 38 anos, abriu 0a porta da residência, ele começou a fazer ameaças de morte.
O homem empurrou a vítima com as mãos e em seguida pegou um pedaço de madeira a agredindo nas mãos, costas e na cabeça, causando várias lesões.
A vítima recebeu atendimento médico e foi liberada para registrar a ocorrência. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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