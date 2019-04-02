Homem é preso na região do Quebra Coco ao cortar tornozeleira eletrônica

Um homem de 47 anos que cumpria pena por latrocínio, desde 2010, em regime semiaberto, cortou a tornozeleira eletrônica e a guardou em um acampamento às margens da MS-162.

O local fica em frente à Usina Santa Olinda, no distrito do Quebra Coco. Ele foi preso na manhã desta terça-feira (02) por uma equipe da Polícia Militar.

De acordo com os policiais, durante rondas na região, abordaram o homem e, em consulta no sistema da Polícia Civil, foi constatado um mandado de prisão decretada desde o dia 18 de fevereiro pelo juiz Luiz Felipe Medeiros.

Aos policiais, o condenado confessou que fazia o uso da tornozeleira eletrônica, mas que a teria cortado e deixado guardada no acampamento. Os policiais foram até o local indicado e encontraram o objeto. O homem foi encaminhado para a Delegacia e a tornozeleira recolhida.