Homem que já foi preso por racismo é detido ao quebrar telefone público

Corumbá
Um homem de 46 anos foi contido pela Guarda Civil Municipal e preso pela Polícia Militar ao quebrar um telefone público, na Rua Treze de Junho, região central de Corumbá. Ele havia sido detido na semana passada por racismo.
Levado para delegacia, ele vai responder por "dano, perturbação da tranquilidade e ameaça". De acordo com a polícia, no local onde foi preso, uma vítima, de 44 anos, relatou que, minutos antes da chegada da equeipe, o homem lhe ameaçou dizendo que bateria em sua cara e, seguida, partiu para agressão. Avítima procurou ajuda na Delegacia da Mulher.
Ainda no local, ela contou aos policiais que estava em seu salão de beleza quando o homem tentou entrar de maneira agressiva estabelecimento. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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