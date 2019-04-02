Homem que já foi preso por racismo é detido ao quebrar telefone público

Um homem de 46 anos foi contido pela Guarda Civil Municipal e preso pela Polícia Militar ao quebrar um telefone público, na Rua Treze de Junho, região central de Corumbá. Ele havia sido detido na semana passada por racismo.

Levado para delegacia, ele vai responder por "dano, perturbação da tranquilidade e ameaça". De acordo com a polícia, no local onde foi preso, uma vítima, de 44 anos, relatou que, minutos antes da chegada da equeipe, o homem lhe ameaçou dizendo que bateria em sua cara e, seguida, partiu para agressão. Avítima procurou ajuda na Delegacia da Mulher.

Ainda no local, ela contou aos policiais que estava em seu salão de beleza quando o homem tentou entrar de maneira agressiva estabelecimento. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.