Briga a caminho de bar fez “amigo” perder a cabeça e matar Rogério no Arara Azul

Uma discussão no meio da rua teria sido o motivo da morte de Rogério Lopes Gomes, de 28 anos, na noite de ontem, no Bairro Arara Azul, em Aquidauana.

Conforme informação do delegado de polícia Eder Oliveira Morais, Rogério chegou a uma residência por volta das 22 horas onde outros três amigos bebiam pinga. Minutos depois, os quatro saíram juntos para buscar mais bebidas.

Em depoimento, um dos suspeitos presos revelou tudo o que aconteceu. “Ele afirma que, no trajeto, houve uma discussão entre eles, quando suposto autor do crime entrou no meio da briga. Rogério então não gostou e deu um golpe no amigo que estava com uma faca e diz que perdeu a cabeça”.

Depois de vários golpes, o suspeito, identificado como Romarinho, dispensou a faca e foi para a casa. Os outros dois amigos detidos foram liberados e o autor confesso irá responder por homicídio qualificado.

A vítima sofreu 3 golpes na frente e um nas costas, não resistiu e morreu no local.