Corpo de adolescente desaparecido é encontrado no Rio Miranda

Após quatro dias de buscas, os bombeiros de Corumbá encontraram sem vida o rapaz que estava desaparecido no Rio Paraguai desde o fim de semana. O resgate do corpo de Tony Douglas Santos Teixeira, de 17 anos, foi feito na tarde desta quarta-feira.

Conforme a equipe de atendimento, o rapaz foi encontrado na foz do Rio Miranda, entre Albuquerque e Porto Morrinho, a 50 quilômetros do local do afogamento.

No último domingo (31), ele estaria pescando quando desapareceu nas águas do rio Paraguai próximo a Ladário. Testemunhas disseram que ele decidiu tomar um banho no rio durante a pesca, mas acabou se afogando em uma área com profundidade de 10 metros.

O corpo foi levado para IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). De acordo com os registros, esse é segundo caso de afogamento em ano 2019.