DOF apreende quatro veículos e mercadorias do Paraguai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã e terça-feira (2), quatro veículos carregados com mercadorias adquiridas no Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.

Conforme a polícia, a apreensão ocorreu durante uma abordagem na rodovia MS-462, região de Maracaju (MS). O primeiro veículo abordado foi um Fiat Uno de cor azul e placas de Campo Grande (MS) carregado com três fardos de jaquetas e cinco caixas de óculos. O segundo veículo, um GM Vectra de cor azul e placas de São Paulo (SP), estava escondido em um canavial e com problemas mecânicos, carregado com nove caixas de relógios e uma caixa de barbeador elétrico.

O terceiro veículo, um GM Astra de cor prata e placas de São Paulo (SP) estava com oito caixas de relógios diversos. O último veículo, um GM Astra de cor prata e placas de São Paulo (SP), estava escondido no canavial com oito fardos de relógios e, também, apresentava problemas mecânicos.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã (MS) para os procedimentos legais.