Onze pessoas foram presas pelo DOF com veículos lotados de contrabando

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada desta quinta-feira, por volta das 3h20, onze veículos carregados com mercadorias e produtos contrabandeados.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, próximo de Antônio João (MS). Os veículos deslocavam-se em conjunto no momento da abordagem. Todos os condutores disseram que os veículos foram fretados para transportarem o material apreendido até a cidade de Nova alvorada do Sul (MS).

Entre as apreensões estão jaquetas, óculos, essências para narguilé, telas para aparelhos de celular, roupas íntimas e produtos para maquiagem.

Condutores, veículos e mercadorias foram encaminhados até o 4º Batalhão de Polícia Militar de Ponta Porã. Após boletim de ocorrência, os veículos e as mercadorias apreendidos foram entregues na Receita Federal de Ponta Porã (MS).