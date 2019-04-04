Polícia Militar em Terenos apreende 10 mil maços de cigarros dentro de carro

Contrabando
Policiais militares de Terenos apreenderam 10 mil maços de cigarros contrabaendeados, nesta quarta-feira.
De acordo com a polícia, às 19h, através de uma ligação anônima na central de atendimento 190, denunciou veículos transitando em atitude suspeita entre Terenos e Dois Irmão do Buriti.
No trajeto, a equipe encontrou um veículo com placa de Belo Horizonte em que o motorista tentou fugir. Após 5 km, ele abandonou o veículo e fugiu na mata. No veículo havia 10 mil maços de cigarros, porém o condutor não foi localizado,
A mercadoria e o carro foram entregues na sede da Receita Federal em Campo Grande.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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