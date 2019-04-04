Polícia Militar em Terenos apreende 10 mil maços de cigarros dentro de carro

Policiais militares de Terenos apreenderam 10 mil maços de cigarros contrabaendeados, nesta quarta-feira.

De acordo com a polícia, às 19h, através de uma ligação anônima na central de atendimento 190, denunciou veículos transitando em atitude suspeita entre Terenos e Dois Irmão do Buriti.

No trajeto, a equipe encontrou um veículo com placa de Belo Horizonte em que o motorista tentou fugir. Após 5 km, ele abandonou o veículo e fugiu na mata. No veículo havia 10 mil maços de cigarros, porém o condutor não foi localizado,

A mercadoria e o carro foram entregues na sede da Receita Federal em Campo Grande.