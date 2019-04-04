Procon alerta sobre golpistas que simulam fiscalização para levar produtos

O Procon Municipal alerta para o golpe da falsa fiscalização, em que pessoas se passam por funcionários do órgão para levar alimentos e produtos. O subsecretário Valdir Custódio afirma que em nenhuma hipótese os fiscais de relação de consumo levam qualquer produto do estabelecimento comercial.

“Todos eles têm identidade funcional assinada por mim, subsecretário e pelo prefeito. Todos usam colete de identificação e em nenhuma hipótese a visita deixa de ser documentada com auto de constatação ou respectivo auto de infração, caso encontrado irregularidade. São pessoas que querem se aproveitar do trabalho que o Procon Municipal vem desenvolvendo e, de forma desonesta, se beneficiar”, afirma Custódio.

Não foi informado detalhes sobre os casos, mas um dos episódios teria ocorrido em uma conveniência de Campo Grande, em que os falsos fiscais queriam levar produtos que classificaram como fora dos padrões.