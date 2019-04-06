Homem descumpre medida protetiva e pela terceira vez é preso por ameaça

Policiais Civis através do S.I.G. (Setor de Investigações Gerais), prenderam um homem, de 31 anos, que ameaçou e descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, nesta sexta-feira, em Ribas do Rio Pardo

Com ficha criminal extensa, ele foi preso pela terceira vez e pratciando crimes contra a mesma vítima. Conforme Bruno Santacatharina, Delegado de Polícia Titular de Ribas do Rio Pardo, “O autor jamais se conformou com o término do relacionamento que teve com a vítima. Todas as vezes ele a procura, a ameaça, vai preso e, após cumprir pena, retorna para esta Cidade e volta a praticar tais delitos”, explica.

Segundo informacoes da polica, por volta de 2 horas da madrugada, o autor parou em frente à casa da ex-companheira e começou a gritar e a bater na porta. Diante da negativa da vítima em abrir a porta, ele a ameaçou de morte.

A polícia foi acionada, localizou o autor e o prendeu em flagrante por crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas. O homem está custodiado à Disposição da Justiça.