Trio envolvido na morte de gari a tiros se apresenta a polícia

Se apresentaram a polícia nesta sexta-feira (5) três suspeitos de assassinar o gari Renato Alberto de Lima Bezerra, de 23 anos, em Três Lagoas – cidade a 338 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta a tiros enquanto trabalhava na noite de segunda-feira, dia 1º de abril.

De acordo com o site JPNews, Otávio Henrique Cezareto Rodrigues, de 18 anos, o irmão dele de 16 anos e Natyele Stefany de Oliveira Machado Sabino, de 19, confessaram o crime – que teria sido motivado pela briga por um imóvel que a vítima morava com a família.

Na segunda-feira os irmãos foram até a Rua Otávio Sigefredo Roriz, onde Renato trabalhava recolhendo lixo, e o mataram com dois tiros na barriga e um na cabeça, disparado depois que ele já estava caído. Testemunhas relataram os suspeitos estavam de moto e ainda conversaram com a vítima antes do crime.