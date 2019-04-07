Cachorro tem os olhos mutilados e é abandonado na Capital

Sem um dos olhos e com apenas resquícios do outro, Trovão foi abandonado, aparentemente, após ser torturado, na região da Vila Nova Campo Grande. Jogado em uma poça d’água, o cachorro foi encontrado na tarde de sexta-feira (5) em frente à casa de uma voluntária da ONG Pedacinho do Céu.

Os relatos da responsável pela ONG, Camila Bezerra Paz Gomes, 24, explicam que o cachorro, que ganhou o nome de Trovão, estava sangrando e não conseguia nem mesmo se mexer. “Ele não sabe andar, não tem noção de onde está. Dá para ver que foi tudo muito recente mesmo”, explicou.

Após passar por consulta com médico veterinário, foi verificado que, por conta da mutilação, não seria possível salvar o olho que sobrou. Camila explicou que não há previsão de como será a vida de Trovão, pois o trauma foi grande. “A gente deixou ele na clínica para fazer a cirurgia, só vamos saber como será a adaptação depois que ele voltar para o lar temporário”.

ONG - Sem ter apoio financeiro fixo, a Pedacinho do Céu mantém o resgate de animais com venda de rifas, bazares e apoio voluntário. A responsável pela organização explicou que o foco da ONG é justamente em bichos abandonados já doentes. “Resgato em especial os animais doentes porque é difícil para alguém resgatar. Ninguém quer esses bichos até porque a adoção depois é bem mais complicada”.

Para arcar com os custos clínicos da internação, cirurgia e cuidados durante a adaptação, a Pedacinho do Céu está recebendo doações por conta bancária e irá organizar uma rifa nos próximos dias. Até o momento, os gastos após o resgate do Trovão somaram R$ 740 e as doações podem ser realizadas por meio das seguintes contas:

Banco do Brasil

AG:3497-5

Conta/C:50475-0

Camila B P G Da Silva

CPF: 43633499806

Caixa Econômica Federal

Conta: 017 013 00037727-3

Kelvin Luiz Braga Vaz

CPF: 040 642 781-00