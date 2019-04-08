Identificadas vítimas de acidente entre carros na BR-262

Foram identificadas as duas vítimas do acidente no km 413 da BR-262, ocorrido na manhã desta segunda-feira (8). A colisão envolveu dois carros de passeio.

Cássio Augusto Gomes da Silva, de 21 anos, e Hudson dos Santos Lima, de 24, estavam no veículo VW Gol vermelho que colidiu num Renault Fluence preto e morreram no local.

O acidente aconteceu por volta das 6h e outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital de Terenos e Santa Casa.

Carro ficou completamente destruído na BR-262.

(Foto: Henrique Kawaminami/Campo Grande News)

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um casal de advogados seguia em um Renault sentido Corumbá, quando foram surpreendidos pelo Gol ocupado por quatro homens, dois deles Hudson e Cássio.

Em razão da colisão, o Gol foi lançado a aproximadamente 20 metros para fora da pista e foi parar em área de vegetação embaixo de uma árvore. Uma das vítimas foi lançada do carro. A outra ficou com o corpo preso às ferragens. As frentes dos dois veículos ficaram destruídas.

Por causa do acidente, a pista foi interditada dos dois lados, mas os veículos conseguiram trafegar em baixa velocidade pelo acostamento.