Identificadas vítimas de acidente entre carros na BR-262

Região
Dois jovens morreram na colisão, na manhã desta segunda-feira
Foram identificadas as duas vítimas do acidente no km 413 da BR-262, ocorrido na manhã desta segunda-feira (8). A colisão envolveu dois carros de passeio.
Cássio Augusto Gomes da Silva, de 21 anos, e Hudson dos Santos Lima, de 24, estavam no veículo VW Gol vermelho que colidiu num Renault Fluence preto e morreram no local.
O acidente aconteceu por volta das 6h e outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital de Terenos e Santa Casa.
Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um casal de advogados seguia em um Renault sentido Corumbá, quando foram surpreendidos pelo Gol ocupado por quatro homens, dois deles Hudson e Cássio.
Em razão da colisão, o Gol foi lançado a aproximadamente 20 metros para fora da pista e foi parar em área de vegetação embaixo de uma árvore. Uma das vítimas foi lançada do carro. A outra ficou com o corpo preso às ferragens. As frentes dos dois veículos ficaram destruídas.
Por causa do acidente, a pista foi interditada dos dois lados, mas os veículos conseguiram trafegar em baixa velocidade pelo acostamento.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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