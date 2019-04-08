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Durante 7 dias

Onze pessoas são presas por pesca ilegal e 105 quilos de peixes são apreendidos

Balanço da operação realizada durante 7 dias foi divulgada hoje

Thailla Torres

Publicado em 08/04/2019 às 14:47

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A Operação Fronteira realizada durante sete dias pela Polícia Militar Ambiental divulgou o balanço na manhã desta segunda-feira. Ao todo 27 pessoas foram autuadas e 18 foram presas por pesca ilegal. 

Na operação também foram aplicadas R$ 80 mil em multas, 105 kg de peixes foram apreendidos, além de 11 embarcações, 12 motores e armas.

Peixes apreendidos pela PMA

A equipe encerrou a operação hoje (8) às 12h00, iniciada no dia 2, com 270 policiais, visando especialmente à prevenção e repressão à pesca predatória. A operação Fronteira foi determinada, depois que fotos de pescadores com peixes que estariam morrendo pelo fenômeno da decoada nas redes sociais estariam sendo capturados ilegalmente na fronteira com o Paraguai.

Um helicóptero foi usado na fiscalização. Outros crimes e infrações  contra a flora e fauna, transporte de produtos perigosos e poluição também foram fiscalizados.

Balanço - Foram 27 pessoas autuadas por crimes e infrações ambientais na operação, sendo 23 ocorrências relativas à pesca. Com relação aos acessórios de pesca proibidos destacam-se 600 metros de redes de pesca, além de boias no rio Apa, espinheis e 268 anzóis de galho.

 

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