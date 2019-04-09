Encontrado em rio corpo de produtor rural desaparecido há 4 dias

Foi localizado no início da tarde desta terça-feira (9) o corpo do produtor rural Miguel Dorneles Pereira, 49, desaparecido há quatro dias após sair de sua casa em Dourados, a 308 de Aquidauana.

De família tradicional de Ponta Porã, Miguel morava em Dourados há alguns anos. Era casado e tinha três filhos. Ele plantava soja em sua fazenda, localizada na região de Laguna Carapã.

De acordo com bombeiros, o corpo foi encontrado perto da ponte do Rio Dourados na BR-163, entre Dourados e Caarapó, a pelo menos 25 km da ponte sobre o mesmo rio na MS-379 – que liga Dourados a Laguna Carapã – onde a caminhonete do produtor rural, uma Toyota Hilux, tinha sido encontrada.

No fim de semana, os bombeiros usaram barcos, mergulhadores, drones e cães farejadores nas buscas. Até o helicóptero da Polícia Militar foi utilizado para sobrevoar as margens do rio, mas o corpo só foi encontrado nesta terça-feira. A equipe dos bombeiros permanece no local onde o corpo foi encontrado, aguardando a perícia da Polícia Civil.