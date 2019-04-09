Homem é agredido e diz que teve R$ 1.500 furtados pela ex em Aquidauana

Homem de 59 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, depois de ser agredido pela ex-mulher em uma oficina localizada no bairro São Cristóvão. Ele disse ainda que foi acusado de roubo e acredita que ela furtou R$ 1.500 que estavam em sua caminhonete. O caso foi registrado como lesão corporal, furto e calúnia.

Segundo boletim de ocorrência, ele alegou que estava conversando com mecânicos sobre reparos na caminhonete, quando a mulher entrou no local chamando-o de ladrão, alegando que ele teria tomado a caminhonete dela. Além disso, a mulher proferiu palavras de baixo calão e agrediu o homem, fazendo com que ele se escondesse atrás do balcão.

Acuado, ele ligou para a Polícia Militar, informando sobre os fatos e ressaltando que a mulher havia solicitado medidas protetivas contra ela, por violência doméstica. Ele alegou ainda que, durante a confusão, percebeu a mulher mexendo no veículo e mais tarde, descobriu que o dinheiro guardado no local havia sumido, assim como os documentos de licenciamento.