Jacaré é encontrado dentro de escola em Coxim

Policiais Militares Ambientais de Coxim capturaram hoje (9), pela manhã, um jacaré em uma escola do município. O diretor telefonou para a PMA, informando que, ao chegar no trabalho, o animal estava no pátio da escola Willian Tavares, localizada no bairro Silvolândia.

A PMA capturou o jacaré e, como ele não apresentava ferimentos, realizou a soltura no rio Taquari, distante da cidade.