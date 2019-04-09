Jacaré é encontrado dentro de escola em Coxim

Região
Policiais militares ambientais capturaram o anival e realizam soltura no rio Taquari
Policiais Militares Ambientais de Coxim capturaram hoje (9), pela manhã, um jacaré em uma escola do município. O diretor telefonou para a PMA, informando que, ao chegar no trabalho, o animal estava no pátio da escola Willian Tavares, localizada no bairro Silvolândia.
A PMA capturou o jacaré e, como ele não apresentava ferimentos, realizou a soltura no rio Taquari, distante da cidade.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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