Em fiscalização, PMA encontra 63 acessórios para pesca ilegal no rio Miranda

Embarcações, espinheis e anzóis de galho foram flagrados pela equipe da Policia Militar Ambiental durante fiscalização no rio Miranda, região do Pantanal, nesta quarta-feira (10).

Localizada no povoado Salobra, policiais fiscalizaram embarcações e apreenderam diversos acessórios para pesca ilegal. Segundo os policiais, os pescadores abordados realizavam a pesca legalmente, no entanto, a equipe localizou e retirou do rio dois espinheis com 20 anzóis cada um e 43 anzóis de galho, proibidos, que estavam armados no curso rio. Um total de 63 acessórios para pesca predatória.

Ações preventivas estão sendo intensificadas para evitar a pesca ilegal nos rios de Mato Grosso do Sul.