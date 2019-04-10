Em fiscalização, PMA encontra 63 acessórios para pesca ilegal no rio Miranda

Ação preventiva
Fiscalização está sendo intensificada para evitar pesca ilegal nos rios de MS
Embarcações, espinheis e anzóis de galho foram flagrados pela equipe da Policia Militar Ambiental durante fiscalização no rio Miranda, região do Pantanal, nesta quarta-feira (10).
Localizada no povoado Salobra, policiais fiscalizaram embarcações e apreenderam diversos acessórios para pesca ilegal. Segundo os policiais, os pescadores abordados realizavam a pesca legalmente, no entanto, a equipe localizou e retirou do rio dois espinheis com 20 anzóis cada um e 43 anzóis de galho, proibidos, que estavam armados no curso rio. Um total de 63 acessórios para pesca predatória.
Ações preventivas estão sendo intensificadas para evitar a pesca ilegal nos rios de Mato Grosso do Sul.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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