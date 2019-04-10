Filho de PM morre aos 20 anos depois de ser fuzilado na porta de casa

Matheus Xavier, de 20 anos, foi alvo de um atentado e morreu na noite de terça-feira, em Campo Grande, a 140 quilômetros de Aquidauana. Tiros de fuzil calibre 762 atingiram o rapaz em frente à residência onde morava com a família, na Rua Antônio da Silva Vendas, no Jardim Bela Vista.

Ele chegou a ser encaminhado para Santa Casa de Campo Grande pelo próprio pai, o capitão reformado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto Teixeira Xavier, mas não resistiu. De acordo com a polícia, a vítima retirava a camionete S10 branca da garagem da residência, quando dois suspeitos em um veículo UP chegaram ao endereço e dispararam contra o veículo. Em seguida, fugiram.

Camionete com marcas de sangue.

Ainda há suspeita de que o real alvo dos criminosos era o pai, já que o veículo pertencia a ele e a vítima era dona de outro carro que estava na garagem.

No local do atentado foram encontradas sete cápsulas de fuzil e camionete onde estava a vítima também foi crivada de tiros. Em busca de salvar o filho, o policial ainda seguiu com o jovem no mesmo veículo para o hospital.

No trajeto ele chegou a abordar uma equipe do Corpo de Bombeiros no cruzamento da Rua 13 de Junho com a Avenida Mato Grosso, no Centro, mas Matheus chegou ao hospital sem vida. A polícia investiga o crime brutal.

O corpo do acadêmico foi liberado do Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) no fim da manhã e será velado no Memorial Park, em Campo Grande.

Homenagem - Matheus cursava Direito na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) desde 2017, era conhecido pelo sorriso e engajamento na faculdade. Ainda na noite de ontem, o Diretório Acadêmico Clóvis Beviláqua prestou solidariedade à família, também nas redes sociais, e lamentou o “ato brutal” que tirou a vida do jovem.

Em nota de pesar o Diretório comentou: “As lembranças da pessoa de grande coração, e do acadêmico sempre atuante nos eventos promovidos pelo Diretório, são marcas que ficarão para sempre na memória dos que o cercavam”.

O grupo lembra da última ação pública de Matheus como acadêmico. “Atuou como representante da Promotoria no Tribunal de Recepção aos Calouros, e encantou todos os presentes com uma oratória firme e persuasiva”.

Veículo pertence ao pai de Matheus o que levanta suspeita que ele tenha sido morto por engano

Operação - Paulo Roberto Teixeira Xavier foi preso em 2009 e condenado a 7 anos de prisão regime fechado após Operação Las Vegas, realizada pela Polícia Federal e Polícia Militar. A ação foi resultado de investigação sobre jogatina, com exploração de caça-níqueis em Mato Grosso do Sul, e ramificações na Bolívia.

Em 2011 ele conseguiu Habeas Corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) e 4 anos depois foi preso no Maranhão, por porte ilegal de armas. Em 2017 ele acabou reformado pela PM.