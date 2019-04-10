Flagrado dirigindo na contramão, homem é preso por embriaguez em Aquidauana

Homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Aquidauana na noite de ontem, por embriaguez ao volante, após ser flagrado dirigindo seu veículo Fiat Uno pela Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana.

Em abordagem, os policiais constataram que ele aparentava estar bêbado em razão do forte odor etílico. Além disso, estava com a carteira da habilitação vencida. Diante dos fatos, os militares fizeram termo de constatação e o levaram para a delegacia.