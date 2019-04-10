Flagrado dirigindo na contramão, homem é preso por embriaguez em Aquidauana

Aquidauana
Autor estava com a CNH vencida desde 2010
Homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Aquidauana na noite de ontem, por embriaguez ao volante, após ser flagrado dirigindo seu veículo Fiat Uno pela Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana.
Em abordagem, os policiais constataram que ele aparentava estar bêbado em razão do forte odor etílico. Além disso, estava com a carteira da habilitação vencida. Diante dos fatos, os militares fizeram termo de constatação e o levaram para a delegacia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS