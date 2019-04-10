Operação busca combater tráfico de drogas e contrabando na região de Naviraí

Região
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) deflagrou na manhã desta quarta-feira a operação integrada “Fronteira Segura Sul” na região de Naviraí. O objetivo é intensificar o enfrentamento aos crimes de tráfico de drogas e de armas.
A ação está sob coordenação do secretário executivo do GGIFRON/DIV, coronel Edimilson de Oliveira Ribeiro, que está na localidade acompanhando todas as atividades que estão sendo desenvolvidas. “A operação foi planejada com base nos dados estatísticos monitorados diuturnamente pela Sejusp e em levantamentos realizados pelas equipes de inteligência. No clarear do dia as equipes das forças de segurança pública federal e estadual, em trabalho conjunto, foram cumprir vários mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Naviraí e Mundo Novo”, informou o coronel.
As atividades estão sendo realizadas nas áreas urbanas e rurais dos municípios da região sul do Estado, com fiscalização de trânsito, blitz, barreiras, fiscalização a comércios, além do cumprimento de mandados de busca/apreensão e de prisão.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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