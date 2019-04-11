Oficial da PM de MS e filho são presos com 150 kg de cocaína em SP

Um primeiro tenente aposentado da Polícia Militar, de 65 anos, foi preso com mais de 150 quilos de cocaína na manhã desta quarta-feira (10) na SP-280 Km-74,600 região de Itú em São Paulo (SP).

O filho do policial, de 27 anos, que conduzia o veículo, uma Dodge – RAM também foi preso. No carro também havia uma criança de 5 anos, neto do policial.

De acordo com a Polícia Militar paulista, foi feita abordagem do veículo com placas de Douradina e em vistoria, verificou-se que os parafusos da capa plástica da caçamba estavam aparentemente alterados.

Em conversa com o motorista de 27 anos e com o policial, ambos apresentaram nervosismo e contradições em relação a viagem. Foi então feito uma vistoria minuciosa na caçamba e, por meio de um orifício na lataria, foi localizado a pasta base de cocaína em tabletes.

A ocorrência foi levada à sede da Polícia Federal de Sorocaba (SP), onde o veículo foi cortado para localização da droga por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Os dois foram presos e a criança entregue ao Conselho Tutelar.