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Oficial da PM de MS e filho são presos com 150 kg de cocaína em SP

Renan Nucci

Publicado em 11/04/2019 às 09:10

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Um primeiro tenente aposentado da Polícia Militar, de 65 anos, foi preso com mais de 150 quilos de cocaína na manhã desta quarta-feira (10) na SP-280 Km-74,600 região de Itú em São Paulo (SP).

O filho do policial, de 27 anos, que conduzia o veículo, uma Dodge – RAM também foi preso. No carro também havia uma criança de 5 anos, neto do policial.

De acordo com a Polícia Militar paulista, foi feita abordagem do veículo com placas de Douradina e em vistoria, verificou-se que os parafusos da capa plástica da caçamba estavam aparentemente alterados.

Em conversa com o motorista de 27 anos e com o policial, ambos apresentaram nervosismo e contradições em relação a viagem. Foi então feito uma vistoria minuciosa na caçamba e, por meio de um orifício na lataria, foi localizado a pasta base de cocaína em tabletes.

A ocorrência foi levada à sede da Polícia Federal de Sorocaba (SP), onde o veículo foi cortado para localização da droga por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Os dois foram presos e a criança entregue ao Conselho Tutelar.

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