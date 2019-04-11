PM captura dois homens foragidos da justiça em Aquidauana e Anastácio

Policial
A Polícia Militar capturou nas cidades de Aquidauana e Anastácio, na última segunda-feira, dois foragidos da justiça. Um homem de 45 anos de idade foi o primeiro a ser preso. Ele foi abordado pela equipe de Força Tática, depois de tentar, sem sucesso, fugir dos policiais militares, assim que os viu.
O fato ocorreu no Altos de Anastácio, por volta das 10h40min. Contra ele existia uma ordem judicial de prisão, pois o mesmo era um evadido do sistema prisional.
O segundo foi preso por volta das 17h30min pela equipe Getam, depois de ser constatado que era um foragido. Tal homem de 46 anos de idade foi recolhido a prisão depois da abordagem realizada no Bairro Guanandi, em Aquidauana.
Dadas as circunstâncias, ambos foram entregues às Delegacias de Polícia, para as providências necessárias.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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