PM captura dois homens foragidos da justiça em Aquidauana e Anastácio

A Polícia Militar capturou nas cidades de Aquidauana e Anastácio, na última segunda-feira, dois foragidos da justiça. Um homem de 45 anos de idade foi o primeiro a ser preso. Ele foi abordado pela equipe de Força Tática, depois de tentar, sem sucesso, fugir dos policiais militares, assim que os viu.

O fato ocorreu no Altos de Anastácio, por volta das 10h40min. Contra ele existia uma ordem judicial de prisão, pois o mesmo era um evadido do sistema prisional.

O segundo foi preso por volta das 17h30min pela equipe Getam, depois de ser constatado que era um foragido. Tal homem de 46 anos de idade foi recolhido a prisão depois da abordagem realizada no Bairro Guanandi, em Aquidauana.

Dadas as circunstâncias, ambos foram entregues às Delegacias de Polícia, para as providências necessárias.