Polícia apreende pneus contrabandeados que estavam escondidos em caminhão

Policiais Militares apreenderam na noite de ontem (10) nove pneus de origem estrangeira, sem regularização escondidos na carroceria de um caminhão, em Bela Vista.

Conforme a polícia, por volta das 18h40, à guarnição realizava rondas pela Vila Nova Esperança quando se dirigiu até uma residência para orientar um morador sobre perturbação da tranquilidade e do sossego alheio.

Na residência os policiais encontraram um caminhão, estacionado na via e, ao ser solicitado para diminuição do volume, o homem, de 38 anos, demonstrou nervosismo, segundo os policiais.

Diante da situação, a polícia realizou vistoria e encontrou na carroceria do caminhão nove pneus de origem estrangeira em meio a sacos de carvão.

Os pneus foram apreendidos e serão entregues na Receita Federal em Ponta Porã. O homem foi liberado.