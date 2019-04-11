Suspeito de estuprar menina em Anastácio morre no presídio de Dois Irmãos do Buriti

Homem de 51 anos que havia sido preso em Anastácio pelo estupro da sobrinha-neta de apenas dois anos, morreu no presídio de Dois Irmãos do Buriti na terça-feira, supostamente em razão de causas naturais.

De acordo com a Polícia Civil, ele passou mal na unidade e agentes penitenciários chegaram a socorrê-lo, mas ele não resistiu. Como não havia ferimentos no corpo, é possível que tenha sofrido parada cardíaca.

No dia 23 de março, ele foi preso pela Polícia Militar suspeito de abusar sexualmente da criança. Ele, inclusive, foi detido enquanto se preparava para fugir para São Paulo. Em seguida, foi decretada a prisão preventiva.