Após denúncia anônima, três são presos por tráfico de drogas em Corumbá

A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prenderam na madrugada desta sexta-feira, em Corumbá, três homens por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu após denúncia anônima de que duas carretas levariam cocaína da região de fronteira para Campo Grand. Em seguida, a polícia localizou nos veículos 25 quilos de cocaína e R$ 11 mil em dinheiro.

Os três foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Corumbá e serão indiciados por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico. Se condenados, podem cumprir pena de 8 a 25 anos de reclusão, além de multa.

A polícia informa que denúncias podem ser feitos nos telefones (67) 3234-7800 e (67) 99162-0279 (também WhatsApp). O sigilo é garantido.