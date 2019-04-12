Proprietário rural é multado em R$ 5 mil por exploração de madeira

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizaram fiscalização e uma propriedade rural, no município de Paranhos e multaram nesta sexta-feira (12) o proprietário por crime ambiental de derrubada de árvores de grande porte em área protegida de reserva legal.

O homem, de 42 anos, realizou o desmatamento sem autorização do órgão ambiental e explorava a madeira como estacas para cercas, retirando as todas com uso de trator. As atividades foram paralisadas e o dono responderá por crime ambiental. A pena é de seis meses a um ano de detenção. Ele também foi multado em R$ 5 mil.