Proprietário rural é multado em R$ 5 mil por exploração de madeira

Ilegal
Crime era cometido sem autorização do órgão ambiental
Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizaram fiscalização e uma propriedade rural, no município de Paranhos e multaram nesta sexta-feira (12) o proprietário por crime ambiental de derrubada de árvores de grande porte em área protegida de reserva legal.
O homem, de 42 anos, realizou o desmatamento sem autorização do órgão ambiental e explorava a madeira como estacas para cercas, retirando as todas com uso de trator. As atividades foram paralisadas e o dono responderá por crime ambiental. A pena é de seis meses a um ano de detenção. Ele também foi multado em R$ 5 mil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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