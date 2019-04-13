Caminhão roubado em São Paulo é recuperado pela Polícia Militar em Corumbá

Policial
Na exta-feira (12/04) por volta das 13 horas, a equipe de Força Tática foi acionada para deslocar até a rua General Dutra, centro, onde havia um caminhão estacionado e que segundo informações o veículo teria sido roubado no estado de São Paulo.
Diante das informações, a guarnição deslocou até o local, onde ao checar a placa do caminhão, foi constatado que se tratava de produto de roubo, pois havia no sistema o registro do Boletim de Ocorrência da 32ª DP de Itaquera/SP.
Durante a abordagem, dois agentes da polícia civil chegaram no local informando que estavam em contato com a vítima e que o veículo seria encaminhado até a delegacia de Ladário-MS.
Diante dos fatos, os policiais militares registraram a ocorrência e encaminharam o caminhão até a delegacia de polícia para providências cabíveis.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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