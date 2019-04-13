Caminhão roubado em São Paulo é recuperado pela Polícia Militar em Corumbá

Na exta-feira (12/04) por volta das 13 horas, a equipe de Força Tática foi acionada para deslocar até a rua General Dutra, centro, onde havia um caminhão estacionado e que segundo informações o veículo teria sido roubado no estado de São Paulo.

Diante das informações, a guarnição deslocou até o local, onde ao checar a placa do caminhão, foi constatado que se tratava de produto de roubo, pois havia no sistema o registro do Boletim de Ocorrência da 32ª DP de Itaquera/SP.

Durante a abordagem, dois agentes da polícia civil chegaram no local informando que estavam em contato com a vítima e que o veículo seria encaminhado até a delegacia de Ladário-MS.

Diante dos fatos, os policiais militares registraram a ocorrência e encaminharam o caminhão até a delegacia de polícia para providências cabíveis.