Casal é preso com 82 quilos de cocaína em posto da Receita Federal em MS

Um casal de bolivianos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (12) em Corumbá, cidade a 426 quilômetros de Campo Grande. Com eles, equipes da Receita Federal e da Polícia Militar de Corumbá, que fazem fiscalização no Posto Esdras, fronteira entre Brasil e Bolívia, encontraram 82,7 quilos de cocaína.

Equipes da Receita Federal e da Polícia Militar de Corumbá realizavam fiscalização na fronteira entre Brasil e Bolívia, quando abordaram o casal em um veículo tipo Van, com placas da Bolívia.

Conforme as informações, houve suspeitas em relação ao veículo em razão de o motorista, de 25 anos, já ter sido flagrado contrabandeando combustível.

Ao passar o veículo pelo scanner que a Receita Federal foi identificada a existência de drogas em um fundo falso no porta-malas do veículo. Ao todo, foram apreendidos 82,7 quilos de cocaína.

O boliviano afirmou que foi contratado para levar o veículo para Corumbá, onde receberia R$ 4 mil pelo serviço.

Ele e a mulher foram levados para a Delegacia da Polícia Federal, juntamente com a droga e van. Já foram apreendidos, somente neste ano, na fronteira com a Bolívia, 265 quilos de cocaína.