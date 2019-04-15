Corpo de major assassinado em Bonito será velado a partir das 21h

O corpo do Major Paulo Setterall, assassinado em Bonito ontem será velado a partir das 21h no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande. A informação foi divulgada pelo Colégio Militar de Campo Grande, instituição que o milita ajudou a criar e onde trabalhou como professor de 1997 a 2010.

O sepultamento está previsto para amanhã, às 10h30. Em nota, o Colégio Militar lamenta a morte do militar e se solidariza com familiares e amigos, “colocando-se à disposição para prestar apoio, além de desejar alívio e conforto”.

Paulo Settervall foi um dos oficiais que participou ativamente da criação do Colégio Militar de Campo Grande, em 1997. Natural de São Paulo, durante mais de 10 anos atuou como professor de Matemática da instituição e chegou a ocupar o cargo de chefe da Seção de Ensino do Colégio. Atualmente ele era professor de Matemática no Colégio Bionatus.

O caso - Paulo Setterall foi assassinado por volta de 21h30 de ontem, em frente a hotel CLH Suítes onde estava hospedado. Ele foi morto a facadas na Rua Luiz da Costa Leite, no Centro do município. Ele foi encontrado morto na calçada e a Polícia Civil agora investiga a motivação do crime.

Segundo o delegado Gustavo Henrique Barros, testemunhas identificaram o suspeito como um homem que estava alterado e com uma faca nas mãos, andando nas proximidades.

Investigadores fizeram buscas na casa do suspeito e encontram roupas queimadas. O homem desapareceu.