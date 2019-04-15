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DOF apreende camionete com mais de uma tonelada e meia de droga

Renan Nucci

Publicado em 15/04/2019 às 09:16

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Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na manhã de domingo, por volta de 11h30, um homem de 35 anos de idade condutor de uma camionete F4000 vermelha carregada com 66 sacos de uma substância entorpecente prensada, aparentemente maconha, com peso total de 1.570,00 quilos escondidos na carroceria, em um fundo falso.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na região entre  Itahum (MS) e o Assentamento Itamaraty, em uma plantação de milho. O condutor disse que pegou o veículo no Assentamento Itamaraty já com a droga e que foi contratado para transportá-la até Campo Grande (MS).

Outra camionete, uma S10 de cor branca, evadiu-se e, segundo o homem preso, o condutor era o responsável em repassar via rádio as informações sobre o policiamento na rodovia. A equipe policial realizou diligências, porém a camionete S10 não foi localizada.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem será autuado em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas e permanece à disposição da Justiça.

 

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