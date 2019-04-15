Mulher tem casa invadida e acaba esfaqueada por ciúmes em Guia Lopes

Uma mulher, de 40 anos, foi presa depois de invadir uma residência e esfaquear outra mulher, de 36 anos. De acordo com a polícia, o crime ocorreu na madrugada de ontem, na Vila São Miguel, em Guia Lopes da Laguna.

A vítima informou à polícia que não conhece o ex-marido da autora. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 04h30, a vítima diz que acordou com duas mulheres armadas com faca na porta de sua casa, fazendo ameaças e dizendo que “iriam ensinar o que acontece com quem mexe com o marido alheio”. Em seguida, começaram a bater nas portas e janelas e o marido da moradora abriu a porta.

Ainda conforme o boletim, uma das mulheres invadiu o local, riscou paredes com faca e ameaçou a vítima de morte. Em seguida, deu diversas facadas que atingiram cabeça, mão direita, braço, barriga, coxa e cotovelo da vítima. A autora ainda ameaçou encontrar o ex-marido para matá-lo.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar as suspeitas, mãe e filha, próximas a uma igreja. A mãe disse que agiu sozinha e informou que a filha não tinha participado. A vítima foi encaminhada para o hospital e não corre risco de morte. As mulheres foram levadas para delegacia.