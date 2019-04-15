Ossada encontrada em carro incendiado na fronteira é de boi

Uma análise da perícia apontou que a ossada encontrada em um carro incendiado em Corumbá é de um boi. O ossos foram encontrados na tarde do último sábado (13), em uma estrada na região da fronteira com a Bolívia.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, a confirmação foi dada pelo diretor do Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), Walter Bruno Salazar, na tarde desta segunda-feira (15), contrariando suposições de que a ossada seria de uma pessoa.

Ainda assim, a Polícia Civil vai continuar investigação para identificar o dono do carro incendiado e saber se o automóvel tem ligação com algum crime.

O caso - A ossada estava dentro do carro às margens de uma mata na região do Taquaral. De acordo com informações da PM, após boatos sobre o caso equipe foi até o local e após rondas, encontrou o veículo a cerca de 2 quilômetros da fronteira.