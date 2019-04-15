Polícia Militar apreende quase 2 toneladas de drogas em Alto Caracol

A Polícia Militar apreendeu neste fim de semana quase duas toneladas de drogas, no distrito Alto Caracol.

A primeira apreensão foi em uma estrada vicinal, em um motocicleta Yamaha YBR 125, caída no chão. Policiais encontraram uma caixa com 40 tabletes de maconha, que totalizaram 29 quilos. O piloto fugiu.

Nesta madrugada, a polícia apreendeu drogas no interior de uma camionete Nissan Frontier depois que o motorista tentou fugir pela rodovia BR-267 sentido à Jardim. Ele só parou após colidir com uma cerca.

O homem fugiu e no veículo foram encontrados tabletes de maconha, sacos de skank e dois pares de placas de veículos. Policiais militares de Jardim e Bela Vista foram acionados e contabilizaram 1350 tabletes de maconha, 1.200 quilos e 31 sacos de skank com 29 quilos. Toda a droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista. O veículo também será entregue.