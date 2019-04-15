PRF recupera veículo em Miranda, dois dias depois do roubo

Policial
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta segunda-feira, 15 de abril, no km 602 da BR-262 em Miranda/MS, um carro roubado no último sábado.
Durante fiscalizações a equipe abordou um VW/GOL com placas de Campo Grande/MS, sendo conduzido por um homem de 40 anos. Após consultas no sistema foi verificado que o veículo havia sido roubado no último sábado, 13 de abril, em Campo Grande/MS.
O motorista confessou aos policiais que foi contratado para levar o automóvel de Campo Grande/MS para Corumbá/MS e não deu mais detalhes do serviço.
O condutor foi preso e encaminhado, juntamente com o carro, para a Delegacia de Polícia Civil em Miranda/MS.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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