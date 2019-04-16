Gaeco deflagra operação Negócios de Família em três cidades de MS

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, deflagrou nesta terça-feira a operação Negócios de Família.

O objetivo é cumprir oito mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e três de medida cautelares em Campo Grande, Paraíso das Águas, Três Lagoas e Água Clara.