Gaeco deflagra operação Negócios de Família em três cidades de MS

Investigações
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, deflagrou nesta terça-feira a operação Negócios de Família.
O objetivo é cumprir oito mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e três de medida cautelares em Campo Grande, Paraíso das Águas, Três Lagoas e Água Clara.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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